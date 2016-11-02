Советника Авакова вызвали на допрос в ГПУ

10:52, 02 ноября 2016
Общество
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Допрос проводится для получения показаний в расследовании уголовного дела по избиению студентов в 2014 году и событий на Майдане Независимости.

Шкиряка вызвали для дачи показаний относительно событий на Майдане Независимости / Фото УНИАН

Советника министра внутренних дел Арсена Авакова Зоряна Шкиряка вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

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Допрос Шкиряка касается дел Евромайдана 2013-2014 гг. и дела относительно избиения студентов 30.11.2013.

Допрос, согласно сообщению Шкиряка, уже должен был начаться.

Напомним, ГПУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления милиции.Киева, командира оперативной роты столичного спецподразделения милиции «Беркут» и семи милиционеров этой роты, причастных к задержанию и избиению участников Євромайдану.

Также, согласно сообщению ГПУ, завершено досудебное расследование и в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления милиции. Киева по фактам фальсификации материалов уголовного производства, незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года.

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