Советника Авакова вызвали на допрос в ГПУ

Советника министра внутренних дел Арсена Авакова Зоряна Шкиряка вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

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Допрос Шкиряка касается дел Евромайдана 2013-2014 гг. и дела относительно избиения студентов 30.11.2013.

Допрос, согласно сообщению Шкиряка, уже должен был начаться.

Напомним, ГПУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления милиции.Киева, командира оперативной роты столичного спецподразделения милиции «Беркут» и семи милиционеров этой роты, причастных к задержанию и избиению участников Євромайдану.

Также, согласно сообщению ГПУ, завершено досудебное расследование и в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления милиции. Киева по фактам фальсификации материалов уголовного производства, незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года.