Завтра в Москве состоится первое заседание суда по делу директора Библиотеки украинской литературы

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Завтра 2 ноября в 15:00 в Мещанском суде Москвы состоится первое заседание по уголовному делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной», - сказал Павлов.

Он подчеркнул, что защита не видит оснований для закрытия процесса от общественности и надеется, что суд проведет заседание в открытом режиме.

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Кроме церемониальных процедур (установление личности подсудимой, разъяснение прав и разрешение отводов), на заседании планируется заслушать государственных обвинителей, которые должны изложить предъявленное Шариной обвинение. После этого подсудимую должны спросить, понятно ли ей обвинение и признает ли она свою вину, а защите должны предоставить возможность коротко изложить свое отношение к обвинению.

«В отличие от юридического языка, на котором мы будем говорить завтра, на языке ботаники мое отношение к обвинению звучало бы следующим образом: незрелый плод соцветия абсурда и цинизма», - сказал Павлов.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

31 марта этого года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.