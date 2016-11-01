Скандал с самолетом "Белавиа": в Беларуси опубликовали переговоры экипажа с украинским диспетчером

По информации "СБ. Беларусь сегодня" диспетчер УВД Киев-Радар, обеспечивающий полет, сообщил следующее:

Белавиа–840, Киев–Радар.

Пилот: — Слухаю.

Диспетчер: — Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ.

Пилот: — А что случилось такое?

Диспетчер: — В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете.

Пилот: — Не понял, это кто вам передал? Не получив ответа, пилот дублирует вопрос: — Белавиа–840, это кто информацию передал?

Диспетчер: — Белавиа–840 — «Украэроцентр».

Пилот: — А причина какая?

Диспетчер: — Я получил указание вернуть вас на аэродром вылета.

Пилот: — «Жуляны», да?

Диспетчер: — Так точно, «Жуляны».

Пилот: — Хорошо. Разворачиваемся.

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Далее в расшифровке приводятся разговоры экипажа внутри машины, пилоты высказывают предположения о причинах ЧП — от опасной закладки в багаже и до конфликта между военными.

Вновь диспетчер: — Белавиа–840, Киев–Радар.

Пилот: — Да.

Диспетчер: — Белавиа–840, говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром «Жуляны» ПОСТУПИЛА ОТ ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА. Доклад более детальный вам скажут после посадки.

Пилот: — Понятно. Возвращаемся.

Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ уже опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.