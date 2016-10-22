В "Белавиа" заявили о наличии записи с якобы угрозами украинских диспетчеров "поднять истребители"

Об этом заявил заместитель генерального директора белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, передает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины из-за инцидента с самолетом авиакомпании Belavia, выполнявшего рейс Киев – Минск.

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Как сообщал УНИАН, в СБУ прокомментировали информацию о якобы угрозах Украины поднять истребители против пассажирского самолета ОАО "Авиакомпания " Белавиа" 21 октября 2016 года.

Ряд СМИ, а также пресс-служба авиакомпании сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.