В Москве задержали двух граждан Украины - росСМИ

09:47, 31 октября 2016
Общество
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В Москве полиция якобы задержала двух граждан Украины по подозрению "в торговле людьми".

Украинцев подозревают в торговле людьми / credo-ua.org

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины "по подозрению в торговле людьми". Молодой человек и девушка пытались продать свою землячку за сумму в размере около 190 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (торговля людьми).

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