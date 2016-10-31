В Москве задержали двух граждан Украины - росСМИ
09:47, 31 октября 2016Общество
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В Москве полиция якобы задержала двух граждан Украины по подозрению "в торговле людьми".
Украинцев "подозревают в торговле людьми" / credo-ua.org
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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"Сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины "по подозрению в торговле людьми". Молодой человек и девушка пытались продать свою землячку за сумму в размере около 190 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (торговля людьми).
В России задержали двух украинцев
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