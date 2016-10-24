СБУ разоблачила своего сотрудника на "торговле" секретной информацией

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, за данные, которые сотрудник имел в своем распоряжении, он планировал получить 20,5 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы задержали его во время передачи информации с ограниченным доступом.

По словам главы СБУ Василия Грицака, "это задержание является еще одним подтверждением того, что спецслужба продолжает очистку собственных рядов. Каждого сотрудника СБУ, который совершит преступление, будет разоблачен и наказан, несмотря на его должность, звание или послужной список".

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 163 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее в Киеве Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали в Киеве трех участников организованной группировки, которые требовали 200 тыс. долл. за обеспечение оправдательного приговора.

Двое бывших сотрудников МВД и военный предложили коммерсанту, который обвиняется в совершении подготовки к умышленному убийству, решить вопрос о его увольнении. За 200 тыс. долл. они гарантировали содействие в принятии Апелляционным судом решения о вынесении оправдательного приговора и отмене решения суда первой инстанции.