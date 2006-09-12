На Закарпатье – вспышка дифтерии

В одном из районных центров Закарпатской области – поселке городского типа Воловец обнаружена вспышка дифтерии.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМЧС в Закарпатской области, это заболевание было обнаружено у двух женщин, одна из которых госпитализирована в инфекционное отделение областной инфекционной больницы в Ужгороде, а другая больная – в инфекционное отделение Воловецкой центральной районной больницы.

Медики обследовали на предмет инфицирование дифтерией всех жителей дома, где проживали женщины, и которые контактировали с ними в последнее время (девять человек). В результате были обнаружены еще четыре носителя инфекции, которые не заболели, но могут распространять эту болезнь.

Бактериологические исследования лаборатории Закарпатской санитарно-эпидемиологической станции подтвердили диагнозы воловецких медиков.

Для предупреждения распространения дифтерии воловецкие врачи анализируют ситуацию с прививками среди взрослого населения, чтобы активизировать работу в этом направлении