Глава ГФС Насиров задекларировал 1,16 миллионов долларов наличными и 18 арендованных участков

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно документу, Насиров владеет четырьмя земельными участками в Чернигове и Черниговской области, еще 18 земельных участков в Черниговской области арендует.

В собственности его жены Екатерины Глимбовской есть два земельных участка площадью 502 квадратных метра и 450 квадратных метров в Козине Киевской области, жилой дом в Козине площадью 414,6 кв. м. Также жена владеет квартирой в Киеве площадью 157,3 кв. м.

Кроме того, жена председателя ГФС имеет части в трех квартирах в столице, общие площади которых составляют 66 кв. м, 86,9 кв. м, 79,1 кв м соответственно.

Также в совместной собственности с женой у Насирова задекларированы еще один дом в Вите Почтовой Киевской области площадью 199,7 кв. м. и земельный участок площадью 450 кв. м в Козине.

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В декларации председатель ГФС указал автомобиль Toyota Camry (2008 года выпуска) и Lexus LS 600 (2013 года выпуска), который он арендует.

Его жена имеет два автомобиля: Land Rover Range Rover 2013 года выпуска и Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 года выпуска, а также мотоцикл Harley Davidson FLS TFB 1690 2014 года выпуска.

Также, в соответствии с декларацией, у супругов Насировых есть часы всемирно известных марок, ювелирные изделия, кожаные сумки, шубы, картины, антикварные вещи, иконы, коллекции вин, монет, комплекты хрусталя Баккара и домашнего серебра и прочее.

Заработная плата председателя ГФС за 2015 год в Управлении делами Верховной Рады Украины составила 36 тыс. 096 грн. Его доход от отчуждения движимого имущества – 800 тыс. грн, доход от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства – 4,415 млн грн. У жена Насирова доход от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства составил 4,064 млн грн.

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На банковских счетах председатель ГФС имеет 1,677 млн грн, жена – 2,884 млн грн.

Насиров также задекларировал 1,160 млн долл., 450 тыс. евро, 4,35 млн грн наличных средств, тогда как его жена – 320 тыс. долл., 240 тыс. евро, 3,1 млн грн.