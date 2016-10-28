На полигоне под Киевом военные соревнуются за звание лучшей артбатареи ВСУ (фото)

Военные на полигоне отрабатывают практические стрельбы реактивной артиллерии.

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