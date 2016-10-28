На полигоне под Киевом военные соревнуются за звание лучшей артбатареи ВСУ (фото)
17:17, 28 октября 2016Общество
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Военные на полигоне отрабатывают практические стрельбы реактивной артиллерии.
Соревнования проходят на полигоне "Девички" / фото УНИАН
В Киевской области проходят проходят соревнования на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ.
Военные соревнуются на полигоне «Девички», где отрабатывают практические стрельбы реактивной артиллерии.
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«Артиллеристы войск береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины успешно отработали один из решающих элементов соревнований на лучший артиллерийский подразделение Вооруженных Сил Украины – боевые стрельбы», - говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.
По предварительным данным, береговые артиллеристы показали хороший результат. Военные ведут стрельбы из БМ-21 «Град».
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