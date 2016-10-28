В Харькове прошло памятное мероприятие в честь 72-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков

Как сообщает пресс-служба областной администрации, почтить память погибших во Второй мировой войне при освобождении Украины пришли представители областной и городской власти, депутаты, ветераны войны, духовенство, общественники, а также студенты и школьники.

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«Торжественные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. Ведь очень важно помнить о тех событиях, которые пережил наш народ во время Второй мировой войны, чтить память погибших воинов и мирных граждан, - цитирует пресс-служба Михаила Черняка. - Важно чтить ветеранов, которых сегодня осталось так мало. Именно им мы благодарны за победу в той войне. Сегодня Украина опять переживает военные события, и мы благодарим защитников, которые сегодня защищают наше мирное небо».

В свою очередь, председатель общественной организации «Союз ветеранов АТО» г Харькова Александр Сергеев отметил, что современные защитники Украины пришли почтить память дедов и прадедов, которые освобождали страну от захватчиков.

«Это наша история и мы дорожим памятью героев, которые дали возможность нам жить в свободной стране, также и мы будем стараться для своих потомков», - сказал Сергеев.