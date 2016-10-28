Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем освобождения от фашистских захватчиков

«Победоносная битва за Украину, которая длилась долгие 22 месяца, стала решающим фактором разгрома войск гитлеровской Германии и ее союзников», - подчеркнул Порошенко в обращении главы государства к Украинскому народу.

Президент напомнил, что от Днепра до Эльбы, от Киева до Вены, Праги и Берлина пролегли боевые пути фронтов, которые вошли в историю, гордо именуясь «Украинские».

Глава государства отметил, что конечно, там воевали не только украинцы.

«И, конечно, украинцы воевали и на других фронтах Второй мировой войны. Это они участвовали в изгнании нацистов из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Австрии, Чехословакии, штурмовали Рейхстаг», - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, «сегодня мы чтим великий подвиг освободителей украинской земли, выражаем искренние слова благодарности людям, которые завоевали право на жизнь и свободу нашего народа, спасли от нацизма народы европейского континента».

«Но цена победы была страшной. Во время всех наступательных операций на территории Украины оборвалась жизнь трех миллионов воинов. Так, только в бою за городок Меловое на Луганщине, откуда, собственно, и началось изгнание нацистов с украинской земли, полегли 1066 бойцов», - констатировал президент.

Он подчеркнул, что должны помнить всех, кто погиб в те трагические годы. Их историческая победа над нацизмом дала мир и свободу народам, взаимопонимание и развитие демократии, ныне драгоценным достояниям всего человечества.

«К сожалению, сейчас мы столкнулись с новой трагической реальностью. Уже долгое время украинцам приходится с оружием в руках защищать свою страну, противостоять агрессору, который цинично решился на насильственное перекраивание границ», - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что благодаря национальному единству, солидарности международного сообщества, патриотизма украинских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров, всего общества удалось создать сильное войско и остановить российскую агрессию.

«Новые Вооруженные Силы Украины продемонстрировали всему миру боеспособность, воинское мастерство и высокие человеческие качества военнослужащих, доказали, что являются достойными наследниками и продолжателями ратной славы победителей нацизма», - добавил президент.

Он искренне поблагодарил всем ветеранам Второй мировой войны, участникам освободительной борьбы, современным героям за самоотверженность и любовь к Родине.

«Убежден, что Украинский народ, который по праву гордится вами и вашими подвигами, победит», - подчеркнул Порошенко.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, напомнил, что общие демографические потери (погибшие в боях, военнопленные, мирное население, умершие от голода, болезней, депортированные, вынужденные эмигранты) составили около 14,5 млн человек. Почти 700 городов и 28 тыс. сел разрушено. Материальные потери Украины в ценах 1941 года составили 285 млрд рублей. Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец – это свыше 10 млн человек.

«Украинское общество достойно чтит тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну и будущие поколения, принимал активное участие в послевоенном восстановлении – поднимал из пепла города, поселки, предприятия, возвращал страну к нормальной и полноценной жизни», - говорится в поздравлении премьер-министра, размещенном на Правительственном портале.

По его словам, однако и сегодня смертельная опасность пришла на территорию Украины, но уже с востока.

«Мы стали свидетелями беспрецедентной агрессии, посягательств на независимость и территориальную целостность государства, гибели тысячи наших граждан и защитников от рук российских террористов на Донбассе», - констатировал премьер.

Он подчеркнул, что в условиях внешней агрессии и торгово-экономической войны, которую ведет против нашего государства Россия, Украина стойко отстаивает свою цель и основополагающие ценности - демократический выбор украинского народа и европейскую интеграцию.

«Убежден, что украинское общество с достоинством преодолеет этот сложный этап. Вопреки всем внешним угрозам и внутренним вызовам вместе мы выстоим, как выстояли наши защитники в 1944 году и принесли победу. Низкий поклон за это нашим ветеранам», - отметил Гройсман.

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

«Вечная слава защитникам, павшим за свободу и независимость Украины! Слава Украине!», - добавил премьер-министр.