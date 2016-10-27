В Днепре отправили на вынужденные каникулы студентов одного из крупнейших ВУЗов из-за отсутствия отопления в университете
21:06, 27 октября 2016Общество
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Студенты не будут ходить на пары из-за отсутствия отопления.
В аудиториях университета температура ниже +10 градусов по Цельсию
В Днепре закрывают один из крупнейших вузов страны, а студентов отправляют на вынужденные каникулы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что 15 тысяч студентов Днепровского национального университета имени Гончара не будут ходить на пары из-за отсутствия отопления в вуз.
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Отмечается, что занятия отменили, потому что температура в аудиториях ниже десяти градусов тепла. Администрация университета уверяет, что долгов за теплоснабжение нет.
Один из крупнейших вузов страны закрывается на вынужденные каникулы
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