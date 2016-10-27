В Минобороны обещают до конца года полностью обеспечить военных зимней формой и обувью

Об этом на брифинге в Киеве заявил директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

“В настоящее время Министерством обороны взят 100% обязательств на все выделенные средства из бюджета на 2016 год, что касается материального обеспечения”, - сказал он.

По его словам, это касается и обеспечения горюче-смазочными материалами, питанием, вещевым обеспечением.

Гулевич отметил, что поставки горюче-смазочных материалов Вооруженным силам завершены в полном объеме. Что касается питания, добавил он, им также военные обеспечены в полном объеме, и закупки продолжаются, в том числе новые пайки.

Что касается вещевого обеспечения, то, как отметил представитель Минобороны, конечный срок полной поставки датируется 30 ноября, как определено в соответствующих договорах.

В частности, по его словам, уже поставлено 20 тысяч бронежилетов, 20 шлемов, 150 тысяч комплектов летней формы одежды, 175 тысяч пар обуви, в том числе зимней, почти 1,5 тысячи палаток и пр.

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Также Гулевич добавил, что, согласно плану, проводится замена изношенной одежды новой. При этом он отметил, что в этом году в войска поступят принципиально новые комплекты ветро-водостойкой верхней одежды и утепленные костюмы. "То есть 100% личного состава Вооруженных сил Украины будет обеспечено форменной одеждой, в том числе зимней ... на сегодняшнее время раздетых солдат у нас нет", - заверил Гулевич.

В свою очередь начальник тылового обеспечения ВСУ Иван Гаврилюк сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе те, кто выполняет задачи в зоне проведения АТО, в полном объеме обеспечены средствами для обогрева, включая топливо. Также проведена замена горюче-смазочных материалов, которые должны использоваться в технике в течение зимнего периода. В то же время созданы соответствующие запасы как горюче-смазочных материалов, так и форменной одежды, продуктов питания.