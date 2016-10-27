Мочанов рассказал детали гибели сына Януковича: это произошло на глазах у людей, которые не могли вытащить его

Об этом он рассказал в эфире канала skypin.ua.

По словам Мочанова, ему рассказали про обстоятельства гибели сына бывшего президента люди, что были с Януковичем-младшим в момент его смерти.

"Проблема той конкретной ситуации была в том, что лед прозрачный, нет снега сверху. Когда машина начала проваливаться, первые люди с "мультивена" выскочили, они даже ног не замочили – сдвинули двери и выскочили на лед. Поскольку Янукович-младший был за рулем, и машина провалилась именно на первое левое колесо, там глубина была 40 метров...и когда она (машина-ред.) уже полетела туда, где по дороге он (Виктор – ред.), судя по всему, вынырнул, поднял голову и не увидел дырки. Был бы снег, был бы лед темный, было бы видно, куда всплывать. А так везде одинаково светло, плюс, видимо, у человека была истерика. И он бился головой, стараясь пробить себе лед в 12 метрах от дыры, которая осталась от машины. По сути, это произошло на глазах людей, которые не могли окунуться, проплыть и вытащить его", – рассказал Мочанов.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года погиб на озере Байкал в России.