В Украине и России увеличилось количество желающих закрыть общие границы - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса в рамках совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

Относительно показателей Украины в вопросе отношений с Россией отмечается, что "в остальном ситуация существенно не изменилась: дружественных отношений двух независимых государств с открытыми границами без виз и таможен хотят 43% (было 44%), а объединиться в одну страну, так же, как в мае, хотят 3% опрошенных украинцев".

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В то же время, в России количество тех, кто желает дружественных отношений с Украиной, уменьшилось с 53% до 48%.

«В остальном ситуация практически не изменилась, объединиться в одну страну хотят 8% россиян (было 7%, разница статистически незначима)», - говорится в результатах исследования.

Справка УНИАН. С 16 по 26 сентября 2016 года КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной Украине территории.

«Левада-центр» проводил опрос 23-25 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.