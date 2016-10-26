НАБУ начало проверку информации о "недвижимости Луценко" на предмет коррупции

НАБУ начало проверку информации о недвижимости в центре Киева, которое может принадлежать семье генпрокурора Юрия Луценко, на предмет коррупции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агенства.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответ на многочисленные запросы со стороны СМИ и обращения общественных организаций начало аналитическую проверку информации на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства во время приобретения и пользования недвижимым имуществом по ул. Эспланадная в Киеве. В частности, высказываются предположения, что конечным бенефициаром получения доходов от использования коммерческой недвижимости по упомянутому адресу может быть сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Александр», - говорится в сообщении.

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В агентстве отметили, что, учитывая приведенную в публикациях СМИ информацию, сейчас достаточно оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют. Однако в рамках действующего законодательства (закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины») НАБУ 26 октября начало информационно-аналитическую проверку указанных сведений на предмет наличия признаков коррупционного правонарушения, проинформировали в пресс-службе.

Напомним, что ранее народный депутат Сергей Лещенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Луценко оформил свой дом в центре столицы на бухгалтера своей жены.

В то же время Луценко опроверг эту информацию, заявив, что ни он, ни члены его семьи не являются собственниками 8-квартирного дома в центре Киева.