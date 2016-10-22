Боевики задержали украинца, который поехал на похороны родителей на оккупированную территорию – Геращенко

Об этом на свое странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"К сожалению, имеем новых заложников не только в РФ, но и на оккупированных территориях, одного украинца задержали, когда он поехал на похороны родителей...", - говорится в сообщении.

По ее словам, складывается впечатление, будто "вторая сторона пытается задержать как можно больше украинцев, чтобы потом шантажировать и торговаться".

Вместе с тем, по словам Геращенко, на следующей неделе координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Т. Фриш должен получить доступ к нашим заложникам, должен их посетить.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине заявил, что Украина настаивает на освобождении заложников в формате "всех на всех".