Боевики задержали украинца, который поехал на похороны родителей на оккупированную территорию – Геращенко
Боевики на оккупированных территориях задержали украинца, который поехал на похороны родителей.
Об этом на свое странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
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"К сожалению, имеем новых заложников не только в РФ, но и на оккупированных территориях, одного украинца задержали, когда он поехал на похороны родителей...", - говорится в сообщении.
По ее словам, складывается впечатление, будто "вторая сторона пытается задержать как можно больше украинцев, чтобы потом шантажировать и торговаться".
Вместе с тем, по словам Геращенко, на следующей неделе координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Т. Фриш должен получить доступ к нашим заложникам, должен их посетить.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине заявил, что Украина настаивает на освобождении заложников в формате "всех на всех".