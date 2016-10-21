От касок до автоматов: Бирюков показал новую экипировку для украинских десантников (фото)

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Экипировка десантников из 79й бригады. Новые каски, новые ночники, новые тепловизоры, новые автоматы…практически весь штурмовой компонент бригады уже обеспечен приборами ночного видения и/или тепловизорными прицелами. И весь штурмовой компонент бригады обеспечен новыми автоматами, с тактическим обвесом и коллиматорными прицелами. Речь идет на сотни. Многие сотни. И еще вот разочек - автоматы АК-ТК уже модернизированные, с учетом предыдущих конструктивных недостатков", - говорится в сообщении Бирюкова.

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Кроме этого, по его словам, в комплекте новые десантные каски украинского производства, купленные за деньги бюджета, с десантными чехлами лето/зима, с креплениями под ночники.

Вместе с тем, как отмечает Бирюков, на склад одной из воинских частей поступила очередная партия "ночников" AN/PVS-14 в количестве 1200 штук.

"Одна тысяча двести штук приборов ночного видения третьего поколения, штатный прибор американской армии. И инструкции, и ремонтные комплекты для технического обслуживания. Про предыдущую партию я тоже писал, туточки", - добавил Бирюков.