Подразделения СБУ и МВД, которые были «крышей», ликвидируют

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о необходимости ликвидации или реорганизации подразделений по борьбе с коррупцией, которые не выполнили поставленных перед ними задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге по окончании заседания СНБО исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО проинформировал, что в ходе заседания СНБО были заслушаны доклады Генеральной прокуратуры, СБУ и Министерства внутренних дел относительно реализации антикоррупционных инициатив Президента, изложенных им на одной из коллегий в Генпрокуратуре.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по каждому вопросу, который был на контроле у Президента, сегодня принято решение о привлечении к уголовной ответственности виновных в невыполнении задач должностных лиц, даже если они имели достаточно высокие должности в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что подразделения СБУ, МВД, которые отвечали за борьбу с коррупцией, будут реорганизовано. «Те подразделения СБУ и МВД, которые не только не способствовали (борьбе), но и порой попадали в поле зрения, или принимали участие в противоправных сделках, полностью будут ликвидированы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Относительно должностных лиц этих структур, то они будут привлечены либо к уголовной, либо к административной ответственности, и освобождены от должностей.

Руководитель СБУ добавил, что решение СНБО вступит в силу после введения его в действие указом Президента.