Столичная судья получила щедрый подарок: квартиру за десятки миллионов – расследование (фото, видео)

Элитную недвижимость в «Липской башне», рыночная стоимость которой - от 20-ти до 50-ти миллионов гривень, согласно выписке из реестра недвижимости, ей подарили, говорится в сюжете программы Наші гроші. Досудилися.

Как отмечается, клубный дом класса де-люкс «Липская башня», в котором получила миллионный подарок судья Шелест, расположен в правительственном квартале, на ул. Институтская, 18а, в нескольких минутах от Верховонои Рады, Кабмина и НБУ. Вместе с квартирой площадью 148 кв м судье подарили паркоместо на 13 м2, очевидно, для Лексуса, на котором Шелест ездит.

По данным журналистов, в декларации за 2015-й год Шелест отметила 2 миллиона 800 тысяч гривень «подарков, призов, выигрышей» при 236 тыс. грн годовой зарплаты. По словам старшего аналитика Transperancy International Дмитрия Якимчука, цифра из графы «подарки» может быть отражением стоимости квартиры, указанной в договоре дарения, которая часто не совпадает с рыночной стоимостью.

Так, на коррупционные риски в имущественном состоянии судьи Шелест обратило внимание Национальное антикоррупционное бюро во время подготовки аналитических справок в отношении судей, которые проходили переаттестацию Высшей квалифкомиссией.

Несмотря на это, в мае этого года Шелест прошла квалификационное оценивание в ВККС, закрепив за собой право на должность.

Сама судья Шелест отказалась комментировать журналистам, кто и за что дарит ей апартаменты, отметив в коридоре суда, что она работает.