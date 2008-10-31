В Украине появились еще 4 политические партии

Министерством юстиции зарегистрировані 4 политические партии: Гражданская партия Украины, политическая партия „Єдина Країна”, политическая партия „Авангард”, политическая партия Гражданское движение Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, регистрация Гражданской партии Украины осуществлена на основании решения Учредительного съезда, который состоялся 7 июня 2008 года. Согласно информации, предоставленной Минюсту, председателем партии избран Максим КАТУНИН (1982 г.р., временно не работает).

Политическая партия „Єдина Країна” зарегистрирована на основании решения учредительного собрания, которое состоялось 30 июня 2008 года. Председателем партии избран Игорь ЦИРКИН (1974 г.р., директор ЗАО «Алеф Капитал»).

Политическая партия „Авангард” зарегистрирована на основании решения учредительного съезда от 28 июня 2008 года. Согласно информации, направленной в Минюст, председателем партии избран Максим КОВАЛЕНКО (1980 г.р., руководитель Консультативного центра).

Регистрацию политической партии Гражданское движение Украины осуществлено на основании решения учредительного съезда от 31 мая 2008 года. Председателем партии стал Александр ТАРАСЮК (1962 г.р., заместитель директора ООО «СК Юстас»).

В Реестр политических партий внесены записи о регистрации указанных политических партий. Партиям выданы свидетельства о регистрации.

По состоянию на 31 октября 2008 года в Украине зарегистрировано 158 политических партий.