Правительство разрешит участникам АТО получать деньги вместо квартир

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Вопрос обеспечения жильем семей погибших военнослужащих - изменение абсолютно системы получения такого жилья. Вместо того, чтобы строить это жилье, людям надо дать деньги, и люди приобретут жилье там, где они считают это необходимым и какое они считают необходимым", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Вице-премьер-министр Павел Розенко, в свою очередь, добавил, что Министерство социальной политики должно приложить усилия для четкого и оперативного информирования органов местной власти и общественности о методах реализации данного решения.

Правительство планирует выделить регионам субвенцию в размере 300 млн грн на реализацию этого решения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, сегодня на заседании Кабинета министров принято постановление „Об обеспечении жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, а также инвалидов i-II группы из числа военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в указанной операции и нуждаются в улучшении жилищных условий”.

Этим решением правительства предоставлено право семьям инвалидов войны и погибших военнослужащих АТО получать денежную компенсацию за полагающееся им жилье согласно Жилищного кодекса, пояснили в пресс-службе.

Таким образом, семьи погибших участников АТО и инвалиды из числа участников АТО смогут самостоятельно выбирать наиболее приемлемое для них жилье и будут покупать его за счет средств денежной компенсации, предоставленной правительством.

В Минсоцполитики отмечают, что для реализации постановления не потребуется дополнительных расходов из госбюджета. Вместе с тем принятое решение позволит эффективно использовать бюджетные средства и обеспечит возможность избежать недовольства жильем, приобретенным органами государственной власти.