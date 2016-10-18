Адвокат задержанного в РФ Сущенко заявил о намерении обратиться в Европейский суд

Об этом Фейгин, который защищает интересы Сущенко, сказал сегодня в эфире телеканала «112 Украина».

Так, говоря об ожиданиях результата рассмотрения 27 октября его жалобы на арест украинского журналиста, который в качестве меры пресечения был вынесен постановлением Лефортовского суда 1 октября, защитник отметил: «Никаких иллюзий мы не питаем… Шансов в принципе не очень мало изменить меру пресечения. Но тем не менее, это очень важно. Поскольку в принципе, в перспективе мы обжалуем это все в Европейском суде. Там действительно есть процессуальные нарушения, которые имели место быть при его задержании. Как сторона защиты мы будем это и дальше оспаривать».

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Он сообщил, что сегодня продолжатся следственные действия по делу Сущенко, которые начались вчера.

«Они не закончились вчера. Они продолжаться сегодня. Сегодня мы должны будем окончательно решить относительно того, какие экспертизы будут», - прокомментировал Фейгин.

По его словам, экспертизы проводятся по уголовному процессуальному кодексу почти в обязательном порядке.

«Сторона защиты подтверждает свою позицию о невиновности. И поэтому в соответствии с этим мы там определенным образом и реагируем», - добавил адвокат.

Фейгин рассказал, что видел вчера Сущенко в следственном управлении ФСБ, где проводились следственные действия.

«Что касается его состояния, то у него все в порядке. Ему переданы и одежда, и продукты. Чувствует он себя хорошо», - сообщил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформ» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест украинского журналиста Сущенко.