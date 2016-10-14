Освобождение незаконно задержанного Кремлем журналиста Сущенко должно быть приоритетом – Климкин

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил во время встречи с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуней Миятович, сообщает сайт МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, Климкин "подчеркнул недопустимость действий российской власти, которая, оккупировав Крым, начала на полуострове системные притеснения свободы слова и прав журналистов".

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Также он обратил внимание на вынужденное закрытие на оккупированной территории фактически всех независимых СМИ, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, преследования и репрессии в отношении журналистов, которые выражают несогласие с российской оккупацией украинского полуострова.

"Ярким примером применения репрессий против вольнодумцев стало открытие уголовного дела в отношении журналиста Николая Семены. В ходе встречи подчеркивалось, что такая политика Кремля требует адекватного реагирования и резкого осуждения со стороны международного сообщества и институтов ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Климкин заверил, что "свобода слова и защита прав журналистов является одной из ключевых прерогатив демократического развития нашего государства".

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его представителем украинской разведки, который якобы "предгосударственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме.