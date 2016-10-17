Суд Москвы рассмотрит жалобу защиты на арест Сущенко 27 октября

20:15, 17 октября 2016
Общество
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27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест украинского журналиста Романа Сущенко.

ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«27 октября будет рассмотрена жалоба на арест Романа Сущенко в Мосгорсуде», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформ» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

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