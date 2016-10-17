Суд Москвы рассмотрит жалобу защиты на арест Сущенко 27 октября
20:15, 17 октября 2016Общество
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27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест украинского журналиста Романа Сущенко.
ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.
«27 октября будет рассмотрена жалоба на арест Романа Сущенко в Мосгорсуде», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформ» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".
Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.
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