Кабельное телевидение, похоже, подорожает

Кабельные операторы в ближайшее время намерены поднять цены на услуги на 25-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член правления Телекоммуникационной палаты Украины, президент компании "Воля" Сергей БОЙКО во время пресс-брифинга в рамках VI Восточноевропейской выставки-конференции EEBC 2008 Telecom & Broadcasting.

Крупные операторы, в частности “Воля”, может поднять тарифы на 25-30%.

“Увеличение цен произойдет из-за резкого роста курса доллара, что заставило крупных операторов пересмотреть цену в сторону увеличения на 25-30%. За две недели доллар вырос на 40%, и до конца года может стоить 7 грн.”, - объяснил С.БОЙКО.

По прогнозам президента компании "Воля", мелкие операторы будут вынуждены увеличить тарифы до 50-60%.

По словам С.БОЙКО, компания “Воля” будет повышать тарифы постепенно - в течение 2-3 месяцев. Но прежде, попытается договориться с правообладателями - поставщиками контента и оборудования о фиксации цен, либо о закреплении их в гривневом эквиваленте, так как эти затраты на 70% участвуют в формировании конечной цены для потребителя, отметил С.БОЙКО.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины намерен изучить обоснованность повышения цен компанией “Воля-кабель” с 1 ноября т.г.

Как сообщал УНИАН, АМК обязал ЗАО «Воля-Кабель» предоставить комитету детальное экономическое обоснование тарифов на услуги кабельного телевидения до конца октября т.г.

Как отмечается в заявлении Комитета, данное решение принято в связи с появлением в СМИ информации относительно намерений ЗАО «Воля-Кабель» в очередной раз повысить тарифы на услуги кабельного телевидения в аналоговом формате.

АМК подчеркивал, что если комитет не выявит экономического основания для повышения тарифа на услуги кабельного телевидения, к оператору будут применены жесткие санкции.

Как известно, за злоупотребление монопольным положением законодательством предусмотрен штраф до 10% годового дохода субъекта хозяйствования.

Напомним, ранее президент компании «ВОЛЯ» Сергей БОЙКО заявлял, что компания по рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) продлила срок окончательного перехода на цифровой формат вещания (с 1-го февраля 2009 г. до 1 мая 2009 г. – УНИАН), хотя такой подход, по его мнению, не решает проблемы по сути и приведет к росту цен на услуги в аналоговом формате телевидения.