Волонтеры проведут во Львове акцию "Военное такси"

Об этом сообщает организация "Вернись живым".

За средства, собранные во время акции «Военное такси» в Киеве, волонтеры купили джип для 30й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Этот джип скоро отправится в АТО, но с 18 до 20 октября у львовян есть возможность поездить на нем вместе с волонтерами. Пассажиры нестандартного такси, а также все, кто закажет такси с тегом #wartaxi, помогут собрать средства на еще одну машину для военных.

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Если каждый львовянин или гость города с 18 до 22 октября закажет такси через мобильное приложение Uklon и в поле примечаний (“уточнение для водителя”) напишет #wartaxi – то сервис перечислит всю стоимость поездки (без чаевых водителю) на покупку авто военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне АТО.

Акция «Военное такси» #wartaxi имеет целью освещение критической ситуации на фронте с колесной техникой. В акции примут участие: Богдан Масляк (ОО «Помоги фронту», г. Львов), Галина Алмазова (волонтер-парамедик, мастер спорта по ралли и член экипажа скорой «Ветерок» в АТО), Виталий Дейнега (основатель «Вернись живым»), Андрей Рымарук (демоб. разведчик 53 отдельной механизированной бригады, волонтер "Вернись живым") и др. Волонтеры расскажут своим пассажирам о проблемах на фронте и развлекут необычными историями.