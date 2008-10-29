Погода на 30 октября - 3 ноября

Завтра в Украине сохранится сухая и умеренно теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 30 октября в стране переменная облачность. Без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях в отдельных районах порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и побережье морей 11-13°; днем 13-18°, в Одесской области и в Крыму до 21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

31-1 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, только 31 октября ночью и утром в западных областях временами дожди, днем в северных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части, а 31 октября и в западных, большинстве северных и центральных областей 7-12°; днем 12-17°, в Крыму и в Одесской области местами 20-22°; в Карпатах ночью 31 октября 4-9° тепла, 1 ноября 0-5° тепла, днем 8-13°.

2-3 ноября в Украине без осадков, только в западных и местами в северных областях небольшие дожди. Температура ночью 5-11° тепла, днем 11-17°; в Крыму и в Закарпатье ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.

По области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

31-1 ноября в Киевской области переменная облачность. Без осадков, только днем 31 октября небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 31 октября 7-12°, 1 ноября 4-9°; днем 12-17°.

2-3 ноября в столичном регионе местами небольшой дождь. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.