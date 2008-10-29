У Балоги прогнозируют, что в следующем году ВВП будет минус 2%

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК прогнозирует, что в следующем году объем ВВП составит минус 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя президентский антикризисный законопроект, который должна принять Верховная Рада.

А.ШЛАПАК отметил, что во время подготовки правительством проекта государственного бюджета на 2009 год прогнозировалась другая экономическая ситуация, в частности, прогноз уровня ВВП составлял 6% роста. Также правительство рассчитывало на существенное увеличение инвестиций. Именно на этой «оптимистической» базе были подготовлены «оптимистические» макропоказатели и в проект было заложено существенное увеличение социальных виплат, сказалд А.ШЛАПАК.

В том числе планировалось, что с 1 января 2009 года начнет реализовываться норма о том, что минимальная зарплата равна прожиточному минимуму, напомнил А.ШЛАПАК.

«Сегодняшняя ситуация показывает, что мы на следующий год не только не получим экономического роста, но и получим рецессию. Мой прогноз, что это будет минус 2% ВВП», - сказал заместитель главы Секретариата Президента, объяснив, что это значит, что в следующем году Украина выйдет на те же суммы в бюджете, что и в текущем году, плюс увеличение лишь на процент инфляции, и это значит, что придется сократить запланированные повышения социальных выплат.

В то же время А.ШЛАПАК отметил, что это не означает замораживания текущего уровня социальных расходов. По его словам, они должны увеличиваться на уровень инфляции.

А.ШЛАПАК сообщил, что в президентском проекте бюджета предлагается увеличивать минимальные зарплаты и прожиточный минимум на уровень инфляции, а увеличение остальных социальных расходов отложить на два года.

Он рассказал и о других позициях проекта, заметив, что его принятие позволит в ближайшее время предоставить инструменту правительству и Национальному банку для того, чтобы эффективнее предотвращать финансовые проблемы.

Также, по его словам, принятие соответствующего закона позволит убедить международные финансовые учреждения в наличии политической воли украинского общества противостоять вызовам экономического кризиса и позволит получить кредит МВФ.

«Надеюсь, что Верховная Рада поддержит этот законопроект, и убежден, что в ближайшее время мы сможем сломать ситуацию в интересах Украины», - сказал А.ШЛАПАК.