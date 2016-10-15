Порошенко: с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой
Украинская армия по уровню боевого мастерства стала одной из самых эффективных на континенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.
«Укрепление обороноспособности, борьба за независимость нашего государства является также делом всего народа, как и защита государства от российской агрессии. Только благодаря совместным усилиям военных, общества, власти, украинская армия стала по уровню боевого мастерства одной из самых опытных и эффективных на континенте», - сказал он.
«Мы быстро возобновили военную сноровку, умение защищать родную землю и сделали чрезвычайно важные шаги в реформировании Вооруженных сил и всего сектора обороны и безопасности, в приведении стандартов ВСУ к стандартам НАТО», - добавил президент.
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«Сейчас я могу отметить, что ВСУ пользуются высокой и заслуженной поддержкой и доверием в обществе и со стороны наших иностранных партнеров. Это доверие приобретено самоотверженным трудом и доблестью воинов», - уверяет президент.
«Мы сейчас видим, как растет боевой потенциал ВСУ, качественные преобразования происходят не только в управлении Вооруженными силами, но и на уровне каждой части, и не замечать качественных изменений сейчас уже просто невозможно, они есть в каждом подразделении, порой не так быстро, как хотелось бы, но четко происходят», - отметил глава государства.
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Также президент отметил, что украинская армия станет контрактной после завершения демобилизации военнослужащих 6-й волны в конце октября.
«Как я обещал, я поставил задачу, чтобы до конца октября шестая волна демобилизации была завершена. Что мы получим в конце октября (много политиков нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию), я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны.