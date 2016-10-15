Порошенко: с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

«Укрепление обороноспособности, борьба за независимость нашего государства является также делом всего народа, как и защита государства от российской агрессии. Только благодаря совместным усилиям военных, общества, власти, украинская армия стала по уровню боевого мастерства одной из самых опытных и эффективных на континенте», - сказал он.

«Мы быстро возобновили военную сноровку, умение защищать родную землю и сделали чрезвычайно важные шаги в реформировании Вооруженных сил и всего сектора обороны и безопасности, в приведении стандартов ВСУ к стандартам НАТО», - добавил президент.

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«Сейчас я могу отметить, что ВСУ пользуются высокой и заслуженной поддержкой и доверием в обществе и со стороны наших иностранных партнеров. Это доверие приобретено самоотверженным трудом и доблестью воинов», - уверяет президент.

«Мы сейчас видим, как растет боевой потенциал ВСУ, качественные преобразования происходят не только в управлении Вооруженными силами, но и на уровне каждой части, и не замечать качественных изменений сейчас уже просто невозможно, они есть в каждом подразделении, порой не так быстро, как хотелось бы, но четко происходят», - отметил глава государства.

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Также президент отметил, что украинская армия станет контрактной после завершения демобилизации военнослужащих 6-й волны в конце октября.

«Как я обещал, я поставил задачу, чтобы до конца октября шестая волна демобилизации была завершена. Что мы получим в конце октября (много политиков нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию), я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны.