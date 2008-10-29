Из Украины сбежал один из крупнейших инвесторов Европы

В украинском рынке недвижимости разочаровался еще один западный инвестор. Как пишет Коммерсант-Украина, крупнейший в Европе девелопер и оператор торговых центров немецкая ECE Projektmanagement отложила планы по развитию проектов в Украине и уволила практически весь персонал своего подразделения "ECE-Украина". Компания, обещавшая инвестировать в Украину около 300-400 млн евро, объясняет это страхом вкладывать средства в страну с неблагоприятным инвестиционным климатом.

Ранее по этой же причине проекты заморозила австрийская Sparkassen Immobilien, входящая в Erste Group, отмечает издание.

О массовом увольнении сотрудников украинского офиса ECE Projektmanagement сообщили в нескольких консалтинговых компаниях. В "ECE-Украина" эту информацию подтвердили, но детали уточнять отказались. Пресс-секретарь материнской компании Роберт Хэгелен сказал, что "ECE-Украина" ликвидирована не будет, но компания замораживает все переговоры по украинским проектам и увольняет штат (около 30-40 человек). Офис будет закрыт в декабре, при этом в Украине останутся два-три сотрудника ECE, которые будут следить за ситуацией на рынке.

Einkaufs-Center-Entwicklung Projektmanagement GmbH&Co. KG была основана в 1965 году в Германии Вернером Отто. Является крупнейшей девелоперской компанией полного цикла в Европе, в ее управлении находится 97 торговых центров общей торговой площадью 3 млн кв. м, еще 25 – на стадии строительства. Управляет 54 офисными объектами площадью 1,02 млн кв. м, еще 25 строятся. Годовой оборот торговых центров – 12 млрд евро.

Компания вышла в Украину в конце 2006 года. Планировалось, что в ближайшие пять лет она построит около пяти торговых центров формата shopping mall площадью 50-80 тыс. кв. м в крупных городах Украины. Для реализации проектов в Украине, а также в России глава ECE Александр Отто и члены его семьи зарегистрировали частный инвестиционный фонд объемом более 1 млрд евро (из них на Украину планировалось потратить чуть меньше половины).

Однако за все время ECE не приобрела ни одного проекта. "У них были достаточно жесткие требования к земельным участкам: они должны были быть недорогими, с хорошим расположением и только с правом собственности. Но найти подобный участок в Украине сложно – практически все они арендуются, или цена по ним завышена. Это не устраивало компанию",– рассказал на правах анонимности топ-менеджер одной из консалтинговых компаний. По его словам, первый год ECE пыталась самостоятельно найти участки, после чего занялась поиском партнера для создания СП, что также не принесло результата. Теперь, в условиях кризиса, было принято решение, что на украинском рынке компании оставаться нецелесообразно.