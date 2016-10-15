Во Львове открыли памятную доску погибшему в зоне АТО оперному певцу Василию Слипаку

Как передает корреспондент УНИАН, почтить память героя собралось почти три сотни львовян, боевые побратимы и поклонники его таланта.

Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Пел во Львовской хоровой капелле «Дударик». Закончил Львовскую музыкальную академию им. Николая Лысенко. В 1996 году переехал во Францию и стал солистом Парижской оперы.

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В 2014 году он вернулся в Украину и был активным участником событий на Майдане. С началом войны на Донбассе занялся волонтерством. Впоследствии ушел воевать добровольцем в составе 7 батальона ДУК «Правый сектор» под позывным «Миф».

29 июня 2016 года он погиб от пули снайпера вблизи Дебальцево Донецкой области.