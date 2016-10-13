Подозреваемому в сепаратизме мэру Торецка продлили арест

Мэру Торецкая Владимиру Слєпцову, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации продлили срок ареста на 36 суток.

Такое решение сегодня, 13 октября, принял Краматорский городской суд Донецкой области.

Читайте такжеГлава Закарпатского облсовета о "сепаратизме": Я сказал то, что хотел сказать, а не то, что хотели услышатьКак сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, таким образом суд поддержал и удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области.

Напомним, городскому голове Торецкая (бывший Дзержинск) инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, которое проводят следователи СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры, Слепцов связанный с организацией и проведением на территории Торецкая незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».

Сообщение о подозрении в совершении указанных преступлений 17 августа Слєпцову вручил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 18 августа по ходатайству прокуратуры суд постановил избрать Слєпцову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 1 сентября апелляционный суд области оставил без изменений данное меру пресечения.