Суд арестовал мэра Торецка на 60 суток без права внесения залога

Об этом из суда сообщают Новости Донбасса.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

При этом статья, по которой арестован Слипцов, не предусматривает залога.

Адвокаты Слипцова говорят, что будут подавать апелляцию, поскольку, по их словам, по состоянию здоровья подозреваемый не сможет находиться в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко официально вручил мэру города Торецка Владимиру Слипцову сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

Следствием установлено, что мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».