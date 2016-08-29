Обвиняемый в сепаратизме мэр Торецка и его заместитель уволены

Как сообщают Новости Донбасса, после этого Слепцов передал заявление о добровольном снятии с себя обязанностей городского головы.

Также в отставку был отправлен первый заместитель мэра Валентина Старущенко. Исполняющим обязанности мэра стал секретарь городского совета Юрий Евсиков.

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Ранее Слепцову вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. 17 августа Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал мэра Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая область) Владимира Слепцова на 60 суток. При этом статья, по которой арестован Слепцов, не предусматривает залога.