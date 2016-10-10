Фейгин о встрече с Сущенко в СИЗО: журналист получил одежду и передачу от корреспондента УНИАН
Российский адвокат Марк Фейгин отмечает, что арестованный в России корреспондент информагентства "Укринформ" Роман Сущенко "в порядке" и чувствует себя хорошо.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина" после посещения Сущенко в СИЗО.
Адвокат отметил, что встреча продлилась около 4-х часов.
"Мы обсудили практически все вопросы: и касающиеся дела, и касающиеся всего, что происходит вокруг", - сказал он и добавил, что, в частности, были составлены письменные показания Сущенко, которые будут приобщены к материалам дела.
Кроме того, говоря о состоянии Сущенко, Фейгин отметил, что он "в порядке".
"Ему уже занесли передачу Романа Цимбалюка из УНИАНа, еще на прошлой неделе. Сегодня ему передали вещи, он говорит, у него огромный баул. И деньги на счет поступили", - сказал адвокат.
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Так, отметил он, с бытовой точки зрения у Сущенко все в порядке. "Чувствует он себя хорошо", - добавил Фейгин.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержал Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября.
Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.
МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.
8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен аж на 14 октября.
Позже Сущенко рассказал журналистам "Новой газеты", которые посетили его в СИЗО, что сутки после задержания ему не давали пить и есть.