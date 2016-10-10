"Абсурдные обвинения": Союз журналистов России требует у ФСБ объяснений по поводу ареста украинца Сущенко

Об этом сообщила в своем письме Национальному союзу журналистов Украины секретарь СЖР Надежда Ажгихина, передает "Детектор.медиа".

Читайте такжеРоссия допустит украинского консула к Сущенко только 14 октября - Климкин

"Сообщаю, что сразу после вашего обращения от имени НСЖУ, а также обращений представителей ОБСЕ, МФЖ и других международных организаций в связи с арестом корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, СЖР провел экстренное рабочее совещание, на котором было принято решение обратиться к руководству ФСБ за разъяснениями", – говорится в письме Ажгихиной.

Как отмечает секретарь СЖР, в организации "чрезвычайно обеспокоены тем, что случилось" и продолжают следить за ситуацией.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на российское "обвинение" журналисту Сущенко

Руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил, что сразу как стало известно о задержании украинского журналиста в Москве, Союз обратился с просьбой проявить солидарность к СЖР, Международной и Европейской федераций журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуне Миятович.

"Абсурдность обвинения Романа Сущенко в шпионаже совершенно очевидна. Но важно, чтобы об эту очевидность речь шла не только в заявлениях, но и в обращениях различных международных структур", - сказал Томиленко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме. МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко. 8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен только на 14 октября.