Прокурор Крыма Мамедов: Мы прекратим правовой беспредел на оккупированном полуострове

Бариев сообщил, что 5 сентября текущего года к крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову, который сегодня отстаивает проукраинскую позицию, с обыском пришли российские силовики в балаклавах и устроили во дворе "маски-шоу". Если указанные в заявлении факты подтвердятся, прокуратурой Автономной Республики Крым будет начато уголовное дело в отношении виновных лиц, сообщают в прокуратуре Крыма.

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"Указанный факт является очередным примером откровенного нарушения на временно оккупированном полуострове прав и свобод граждан Украины и людей, которые демонстрируют свою патриотическую позицию", - прокомментировал ситуацию прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

В прокуратуре Крыма сообщили, что вышеуказанное заявление уже зарегистрировано в прокуратуре автономии. Сейчас решается вопрос о начале по данному факту досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

"Правовому беспределу, нарушению прав граждан Украины и постоянному нарушению норм международного права должен наступить конец. Лица, совершающие такие преступления, будут отвечать перед судом", - отметил Мамедов.