Российские фондовые индексы закрылись в глубоком минусе

Российские фондовые индексы закрылись 23 октября в глубоком минусе. Основной показатель ММВБ по итогам торгов упал на 4,66 процента до 598,87 пункта, а индекс РТС обвалился на 4,39 процента до 636,54 пункта. Причиной негативной динамики на российских рынках стало понижение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Standard & Poor`s.

Среди отраслевых индексов РТС наибольшее снижение претерпел "Металлы и добыча", опустившийся на 6,49 процента. Из отдельных компаний следует выделить "Ростелеком", подскочивший в цене на 28,89 процента. В то же время акции МТС упали на 9,7 процента.

Котировки на российских биржах упали 23 октября синхронно с европейскими, отмечает Лента.ру . Так, немецкий индекс DAX к 19:00 по московскому времени упал на 1,74 процента до 4492 пунктов.