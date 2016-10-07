Подавляющее большинство читателей УНИАН поддержали инициативу введения визового режима с РФ – опрос

Так, 72% украинцев ответили, что полностью поддерживают введение визового режима между Украиной и Россией и платных виз для россиян.

Еще 5% читателей также поддерживают визовый режим с РФ, однако уверены, что это должно делаться выборочно, со смягченными условиями получения виз для ряда категорий граждан.

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Вместе с тем, 22% респондентов выступили против введения виз для россиян во время поездок в Украину.

При этом 1% граждан отметили, что если бы противники введения визового режима с Россией немного повоевали на Донбассе против российского агрессора, то они, наверное, изменили бы свое мнение.

Всего в опросе, который стартовал 5 октября, приняли участие 6249 читателей УНИАН.

Как сообщал УНИАН, разговоры об отмене безвизового режима с РФ в Украине были с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. За такое решение высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов, по словам которого, еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с Россией и поручил Кабинету министров реализовать это задание.

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Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией - после задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.

Верховная Рада Украины должна была рассматривать этот вопрос 6 октября, однако до него и не дошли из-за отсутствия согласия между фракциями парламента.