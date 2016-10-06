Минобороны на 15 миллионов закупило некачественной военной формы – прокуратура

"В апреле 2016 года Департаментом государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины заключен ряд договоров с субъектами предпринимательской деятельности относительно поставки летних полевых костюмов для военнослужащих в количестве 95000 комплектов", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Как отмечается, проверку качества этих костюмов, должны были совершить представители Главного военного представительства и подчиненные ему военные представительства.

Впрочем, согласно сообщению, указанные должностные лица указанную проверку не осуществили.

"Получив продукцию ненадлежащего качества, подписали акты приемки, на основании которых Минобороны Украины перечислены бюджетные средства на счета субъектов хозяйствования на сумму свыше 15 млн. грн", - добавили в прокуратуре.

Так, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением. Досудебное расследование будет проводить военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.