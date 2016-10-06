Дело Шеремета: суд дал доступ к мобильным переговорам во время убийства журналиста

Соответствующие решения Печерского суда от 12 сентября размещены в реестре судебных решени, передает "Украинская правда".

Читайте такжеАваков: убийство Шеремета интенсивно расследуется, но информация закрыта

Так, согласно решению судьи Шапутько во временный доступ предоставлена информация в электронном и печатном виде, которая находится у указанных операторов с возможностью ее изъятия, по мониторингу относительно абонентов телекоммуникационных услуг в зоне действия определенных базовых станций, которые работали в определенный период времени в 2016 году.

Кроме того, следователям предоставлен доступ к копии видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома №53 по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, который находится во владении службы безопасности отеля "Опера", с возможностью его извлечения.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.