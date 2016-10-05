Рада намерена запретить стерилизацию недееспособных лиц без их согласия

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом запрещается стерилизация недееспособных лиц без их согласия. В частности, из действующего закона «Основы законодательства об охране здоровья» изымается норма о том, что «стерилизация недееспособного физического лица при наличии медицинских показаний может быть проведена лишь по согласию его опекуна, с соблюдением требований, установленных законом».

Документ закрепляет право недееспособных лиц и пациентов на доступ к правосудию и защиту от произвола врачей-психиатров при применении принудительных мер медицинского характера.

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Законопроект обязывает полицейских помогать медицинским работникам по их обращению в случае необходимости сопровождать лицо для осуществления госпитализации в учреждения по оказанию психиатрической помощи.

Проектом закона предусмотрено, что психиатрическая помощь осужденным к лишению свободы предоставляется в специальных заведениях, принадлежащих к сфере управления центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения. Психиатрическая помощь несовершеннолетним предоставляется отдельно от взрослых лиц.

Из ныне действующего законодательства изымаются нормы относительно психиатрического осмотра лица, который может быть проведен без его осознанного согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда полученные сведения дают достаточные основания для обоснованного предположения о наличии у лица тяжелого психического расстройства».

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Также законопроектом предлагается урегулировать льготное пенсионное обеспечение работников психиатрических учреждений. Им предусмотрено, что работа в учреждениях по оказанию психиатрической помощи здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере.

Председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что в Украине есть 1,6 миллиона таких больных людей. По ее словам, принятие данного законопроекта позволит исправить систему, которая приводит к проигрышу Украины в Европейском суде по правам человека.