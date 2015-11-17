В Украине живет почти 1,7 миллиона людей с расстройствами психики

Во время мероприятия отмечалось, в частности, что, по определению Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – это не просто отсутствие психического расстройства. Это состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справиться с жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего общества. Сейчас на долю психических расстройств приходится 12% глобального бремени болезней во всех странах мира, и в основном страдают от них люди молодого и среднего возраста.

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В настоящее время в Украине проживает 1 690 тысяч человек, страдающих расстройствами психики и поведения, 254 тысячи из них являются инвалидами вследствие этой патологии.

По данным Министерства обороны Украины, за 2014 год и первое полугодие 2015 года нуждались в стационарной психиатрической помощи свыше 3 тысяч военных, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины, что составляет 75,8% от общего количества психиатрических больных. Однако, как показывает международный опыт и результаты ряда исследований, количество участников вооруженного конфликта на востоке Украины, которые будут нуждаться в квалифицированной психологической и психиатрической помощи, значительно больше и может достигать 98%.

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Также отмечалось, что в течение последнего времени из-за кризисных явлений в экономике и трагических событий на Донбассе количество отклонений психического здоровья населения существенно возросла прежде всего за счет увеличения возникновения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) как у военных, так и гражданских лиц. Так, только в течение 2014 года инвалидность вследствие разного рода психических расстройств была установлена у более чем 10 тысяч человек.

Участники круглого стола отметили, что рост показателей заболеваемости и инвалидности населения вследствие психических и поведенческих расстройств отражает недостаточную эффективность работы отечественной психиатрической службы, и подчеркивали необходимость ее реформирования.

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Участники мероприятия обсудили наработанные по инициативе председателя комитета по здравоохранению Ольги Богомолец законодательные инициативы по изменениям в закон "О психиатрической помощи", которые, по ее словам, позволят привести законодательство Украины по вопросам оказания психиатрической помощи населению к европейским стандартам в этой сфере и существенно повысить уровень социальной и правовой защиты граждан, имеющих расстройства психики и поведения. В частности, указанными изменениями предлагается ввести в законодательство новое понятие "охрана психического здоровья" и круг учреждений, которые будут осуществлять деятельность по охране психического здоровья, с целью дестигматизации восприятия обществом психиатрической помощи.

Также предусмотрено урегулировать ряд проблемных вопросов, связанных с проведением психиатрического осмотра лица без его осознанного согласия или без согласия его законного представителя и госпитализацией в психиатрическое учреждение лица, признанного недееспособным, по просьбе или с согласия его опекуна.