Доллар рвется ввысь и в Украине, и в мире

В Украине продолжается быстрый рост американского доллара. Вчера на межбанковском валютном рынке котировки доллара США при закрытии составляли 5,5500/5,5700, а Нацбанк проводил долларовые интервенциипо курсу 5,1000.

Официальный курс НБУна 22 октября повысился до 5,01 грн/долл.

Первый заместитель главы правления Национального банка Анатолий Шаповалов рассказал вчера, что поддержание гибкого курса гривни является одним из требований МВФ для получения стабилизационного кредита.

При этом Виктор Ющенко сообщил во вторник во время встречи с представителями ведущих деловых изданий, что с 1 по 20 октября резервы НБУ снизились с $37,5 млрд. до $34,6 млрд. (уменьшились на $2,9 млрд.) – в связи, главным образом, с поддержкой курса гривни.

Быстрыми темпами происходит также укрепление американского доллара к евро. Сегодня утром евровалюта ослабела к доллару США до курса 1,28 доллар/евро. В последний раз такой низкий курс наблюдался два года назад – в октябре 2006 года. А практически безостановочный рост доллара к евро происходит с июля 2008 года, когда курс превышал 1,59 доллар/евро. Таким образом, за три последних месяца американская валюта укрепилась по отношению к евровалюте на 19%.

Растет довольно быстрыми темпами курс доллара к гривне и на наличном рынке Украины. Так, вчера вечером в обменных пунктах доллар покупался в среднем по 5,4256 грн., продавался по 5,6035 грн. А сегодня по состоянию на 9.00 курс выросдо отметок 5,4912 и 5,6825.