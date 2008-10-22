Замминистра обещает подать в суд на журналистов

Заместитель министра транспорта и связи Украины Игорь УРБАНСКИЙ готовит иск в Печерский районный суд Киева о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации и возмещения морального вреда к редакции газеты «Коммерсант Украина» и журналистам, под авторством которых вышла публикация «Греческий сухогруз Faina может оказаться украинским».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По данным министерства, 15 октября 2008 года в газете «Коммерсант» вышла статья, в которой шла речь о непосредственной причастности заместителя министра транспорта и связи И.УРБАНСКОГО к компании-владельцу захваченного пиратами сухогруза Faina.

Несмотря на то, что И.УРБАНСКИЙ накануне публикации опроверг причастность к компании-владельцу судна Faina как свою личную, так и Kaalbye Shipping (Kaalbye Group), в которой раньше работал, авторы статьи отметили, что «по данным Международного морского бюро, владельцем и распорядителем Faina является судоходная компания Kaalbye Group», и что «информацию о том, что Kaalbye Group является собственником суда, подтверждают и в 5-м флоте США», заявили в Минтрансе.

Согласно сообщению, на прошлой неделе министерство обратилось к главному редактору газеты «Коммерсант» с требованием предоставить официальные документы, которые подтверждают сделанные журналистами заявления, в частности, официальный документ за подписью уполномоченного представителя Международного морского бюро.

На предоставление официального ответа в министерстве ожидали на протяжении трех дней, однако издание не предоставило никаких документов, которые бы подтвердили изложенные журналистами заявления, и, в то же время, не опровергло отмеченную недостоверную информацию, подчеркнули в пресс-службе.

«Отметим, что в результате выхода данной публикации и распространения в обществе недостоверных данных, чести, достоинству и деловой репутации государственного служащего был нанесен вред, поэтому заместитель министра транспорта и связи Украины Игорь УРБАНСКИЙ считает единственно возможным способом решения данного вопроса – обращение в суд», отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 октября руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Олег ЛИТВАК сообщил, что Секретариат Президента Украины обратился в СБУ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обнародованные в СМИ факты, которые могут свидетельствовать о причастности правительственных чиновников к компании-владельцу захваченного пиратами судна «Фаина».

По словам О.ЛИТВАКА, речь идет об информации о вероятной причастности к компании - судовладельцу «Фаины» заместителя министра транспорта и связи Украины И.УРБАНСКОГО.

Вместе с тем министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ опроверг информацию о том, что его заместитель И.УРБАНСКИЙ является владельцем судна «Фаина».