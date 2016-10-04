РФ до сих пор не пустила консула к задержанному журналисту Сущенко – МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"По состоянию на сейчас нет пока никакой информации относительно предоставления разрешения нашему консулу на встречу с журналистом Романом Сущенко. Мы уже сообщали, что сразу, как нам стало известно, 2 октября, наше посольство Украины в РФ направило запрос на предоставление встречи консулу. А вчера утром, 3 октября, наш консул лично передал оригинал этого обращения в следственное управление ФСБ России. И также соответствующая нота направлена в адрес МИД России", – сказала она.

Беца напомнила, что в соответствии с международным правом и двусторонней конвенцией о консульских сношениях Россия должна незамедлительно предоставлять такой доступ.

"По состоянию на сейчас пока что информации от российской стороны у нас до сих пор нет", – сказала Беца.

Представитель МИД подчеркнула, что украинская сторона будет продолжать действовать и максимально давить на РФ с целью получения доступа и выяснения всех обстоятельств дела.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Сегодня Фейгин подал еще одно ходатайство в следственный орган ФСБ России о его допуске к материалам дела.