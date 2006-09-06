Старшеклассники издевались над младшими и снимали это на видео

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении шести выпускников этого года 11-а класса общеобразовательной школы № 27 Черновцов, которые издевались над младшими школьниками и записывали это на видео.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, физическое надругательство над детьми снималось на видео, которое было распространено через локальную сеть „Fido”, а затем через Интернет. Несколькоминутный фильм, в котором детей били, выкручивали руки и даже опускали головой в унитаз, назван "Лох - это судьба". Картина выполнена в виде клипа, воспевающего “героические” поступки организаторов издевательств.

Издевательствам были подвергнуты 16 младших учеников этой же школы.

В.ХАБАЙЛО сообщил, что проверкой установлено, что еще в мае с.г. в администрацию школы обратилась группа старшеклассников с просьбой разрешить им снимать кадры из жизни школы, в память о пребывании в alma-mater. По словам В.ХАБАЙЛО, директор Черновицкой школы-комплекса №27 Елена ГАЛАН, высказала правоохранителям свою версию этих событий: "Дети в мае попросили разрешение снимать спортивные соревнования, вечера отдыха, моменты из жизни класса, и эту запись они нам потом показали. И этот красивый двухчасовой фильм действительно показывал жизнь класса. А уже в августе правоохранителям показали другой фильм". По словам директора, ни один потерпевший ребенок не рассказал об этих съемках ни ей, ни психологу, ни другим учителям и даже дома родителям. „Кое-кто воспринимал это как игру, а другие говорили, что они договаривались о съемках, но были такие, которые проходили просто мимо этих 11-классников и попали в объектив камеры”, - сказала Е.ГАЛАН. По ее словам, родителей больше всего оскорбило название фильма – «Лох – это судьба».

Директор школы добавила, что "в этой школе 80% детей воспитываются либо в неполных семьях, либо же вообще находятся на попечении родственников. Родители этих детей, в подавляющем большинстве, выехали за границу, и это проблема нашего общества - ведь дети принадлежат сами себе".

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц) и ст. 300 Уголовного кодекса Украины (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Факт издевательства над их детьми письменными заявлениями в Шевченковский райотдел милиции города уже засвидетельствовали шестеро родителей из шестнадцати пострадавших детей.

Кроме этого, как сообщил СМИ пресс-секретарь прокуратуры Черновицкой области Александр ЛЕБИДЬ, их проверкой было установлено, что факты, которые до сих пор скрывали от общественности, были известны работникам сферы образования города еще в июне с.г. Поэтому в настоящее время органами прокуратуры также проводится проверка на предмет ненадлежащего выполнения работниками образования своих служебных обязанностей, по результатам которой будут внесены соответствующие документы прокурорского реагирования.

В то же время, как стало известно УНИАН, управление образования Черновицкого горсовета начало собственное служебное расследование этого дела.