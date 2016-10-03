Деканоидзе намерена привлечь зарубежных партнеров для обеспечения полицейских формой

Об этом она заявила сегодня в интервью телеканалу ЭспрессоTV.

«1 января следующего года нам надо переодеть полицию в соответствии с законом о Национальной полиции… Так как финансирование ограничено, это невозможно, но мы будем как-то привлекать наших партнеров (зарубежных)», - сказала Деканоидзе.

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Она отметила, что хотелось бы, чтобы в следующем году в госбюджете на финансирование Нацполиции было предусмотрено порядка 26 млрд грн.

«Но это не реально. Поэтому будем довольствоваться тем, что предложат», - сказала она.

Отвечая на вопрос, как будут использоваться 8 млн канадских долларов, которые власти Канады планируют предоставить Нацполиции, Деканоидзе сообщила, что порядка 1,2 млн будут направлены на техническое оснащение полиции, остальная сумма - на тренинги и обучение личного состава.

Как сообщал УНИАН, 2 октября посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что Канада предоставит 8,1 млн канадских долларов в поддержку Национальной полиции Украины.