Адвокат судьи-баночника Чауса предоставил справку о нахождении подзащитного в медучреждении Крыма – Холодницкий
Адвокат судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских заведений Крыма.
Об этом заявил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "112 Украина".
"Нам адвокат в НАБУ предоставил медицинскую справку №71 – "врачебное консультативное заключение от 20.09.2016 года". Это копия, умышленно затерты определенные места адреса, но судя по штампам, он находится на территории "Заведения здравоохранения Республики Крым". Такой диагноз ему написали – судя по нему, он, кажется, должен умереть", – сказал Холодницкий.
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Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.
11 августа Чаус не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.
6 сентября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой сообщил, что комитет рекомендовал парламенту дать согласие на арест Чауса. Тогда же в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус сбежал в Крым.